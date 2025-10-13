Sorgenti ancora a secco: mezza Irpinia stanotte è senz'acqua L'Alto Calore informa

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa della notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario procedere alla chiusura notturna dei serbatoi a servizio dei seguenti Comuni: • Castelveterel su Calore : centro urbano alimentato dal Serbatoio Centro Urbano, dalle ore 22:00 di lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 06:00 di martedì 14 ottobre 2025. • FRIGENTO : C.da Pagliara, C.da San Marco, C.da Mattine, C.da La Quarta, C.da Piano della Croce e Case Popolari alimentate dal Serbatoio San Marco, dalle ore 22:00 di lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 06:00 di marte-dì 14 ottobre 2025. • GESUALDO : C.da Ariella, C.da Carpignano, C.da Torre dei Monaci, C.da Otica, C.da Valli, C.da Fontana Tas-sola, C.da Maddalena, C.da Pescariello, C.da Lammie, C.da San Silvestro, Via Dante Alighieri, C.da Pozzo del Principe, C.da Sant’Elia, C.da Catauro, C.da Capo di Gaudio alimentate dal Serbatoio Lappierti, dalle ore 22:00 di lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 06:00 di martedì 14 ottobre 2025. • MONTEMARANO : Via S. Giovanni e Paolo e C.da Bosco alimentate dal Serbatoio Bosco; centro urbano e zone limitrofe alimentate dal Serbatoio Centro Urbano, dalle ore 22:00 di lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 06:00 di martedì 14 ottobre 2025. • NUSCO : Via Chianola 1 e 2, Via Mito, Via Bivio, Via Vannara, Via Ponnilo, Via Campo, Via Ofanto, Via Taglia-bosco, Via Macchia, Via Tavernarsa e zone limitrofe alimentate dal Serbatoio Rurale San Pancrazio, dalle ore 22:00 di lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 06:00 dì martedì 14 ottobre 2025. • PATERNOPOLI : centro abitato alimentato dal Serbatoio Mattine; C.da Piana del Bosco, C.da Salice, C.da Nocelleto, C.da Bovane, C.da Cerreto, C.da Calore e zone limitrofe alimentate dal Serbatoio S. Quirico, dalle ore 22:00 di lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 06:00 di martedì 14 ottobre 2025. • STURNO : intero territorio comunale alimentato dal Serbatoio Comunale, dalle ore 22:00 di lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 06:00 di martedì 14 ottobre 2025. • VILLAMAINA : intero territorio comunale alimentato dal Serbatoio Comunale, dalle ore 22:00 di lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 06:00 di martedì 14 ottobre 2025.

STESSI DISAGI NEI Comuni di Mugnano del Cardinale e Sirignano, dalle ore 22:00 di lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 06:00 di martedì 14 ottobre 2025.ua