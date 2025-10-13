"Quei due sposini abbagliati dal sogno americano" Il libro riapre una pagina dimenticata del dibattito sull’emigrazione transoceanica

Sono ambientati a Prata Principato Ultra, e in altri comuni della Valle del Sabato, il capitolo iniziale e l’epilogo di Verso l’ignoto, l’opera narrativa che ai primi del ‘900 inaugurò in Italia un nuovo genere letterario: “il romanzo dell’emigrante”, come recita il sottotitolo del libro di Achille Salzano, affermato giornalista napoletano di inizio ‘900, edito con successo nel 1903 ma oggi quasi introvabile, e oggi riproposto per la prima volta in versione anastatica dalla copia originale su iniziativa di D’Amico Editore e a cura e con introduzione di Paolo Speranza.

Dall’Irpinia al Nuovo Mondo, passando per la tumultuosa realtà del porto di Napoli, il narratore costruisce con abilità un intreccio avvincente, basato su un ritmo sostenuto e continui colpi di scena, fino all’epilogo imprevedibile che attende i due sposini abbagliati dal “sogno americano”.

Il libro, che riapre una pagina dimenticata del dibattito sull’emigrazione transoceanica (argomento di rinnovato interesse e attualità, come attesta il recente convegno internazionale svoltosi alla Oxford University dal titolo Torna a Surriento, sull’emigrazione di ritorno nel Sud Italia), sarà presentato a partire dall’Irpinia: domenica 19 ottobre alle ore 16.00 a Prata Principato Ultra – come dal programma nella locandina allegata – e giovedì 30 ottobre ad Avellino, nella sede dell’Archivio di Stato in via Verdi, con gli interventi dell’editore e del curatore del volume, del direttore dell’Archivio di Stato di Avellino Lorenzo Terzi e degli studiosi Sebastiano Martelli, già docente all’Università di Salerno e tra i maggiori esperti a livello internazionale di letteratura meridionalistica e dell’emigrazione, e Lucia Cristina Tirri, docente di Lingua e letteratura inglese al Liceo Statale “P.E. Imbriani” di Avellino e autrice di importanti volumi sull’emigrazione, tra i quali Itinerari autobiografici. Frammenti d’Italia nel mondo (MnM edizioni, 2022) e Doors of the Past (Rubbettino, 2024).