Guasto alla condotta a Gesualdo: sospesa erogazione idrica Lavori di riparazione in corso e ripristino della fornitura prevista in nottata

"L'alto calore servizi spa comunica che, a causa di un guasto sulla condotta adduttrice 800 nel comune di Gesualdo, l’erogazione idrica potrebbe essere sospesa o subire delle disfunzioni nella serata di oggi, martedì 14 ottobre 2025".

Lo comunica alle 18.28 in una nota il comune di Ariano Irpino attraverso l'ufficio di gabinetto del sindaco. "I lavori di riparazione sono in corso e il ripristino della fornitura idrica è prevista in nottata".

Lavori e sorgenti a secco in Irpinia. Il punto della situazione nel resoconto della collega Simonetta Ieppariello. Leggi qui.