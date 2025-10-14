Lavori e sorgenti a secco: in Irpinia stop all'acqua anche di giorno: ecco dove Disagi particolari quelli in corso a Montefredane

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che Martedì 14 ottobre, dovendo effettuare lavori di manutenzione straordinaria nel territorio del Comune di Montefredane, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 sarà sospesa l’erogazione idrica nella frazione di Arcella. Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Mercoledì 15 Ottobre, nel Comune di Mugnano Del Cardinale. Frigento (Case popolari, Contrade Pagliara, Mattine, San Marco, La Quarta, Piano della Croce); Gesualdo (Contrade Ariella, Carpignano, Torre Dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammia, San Silvestro, Pozzo del Principe, S. Elia, Catauro, Capo Del Gaudio e via Dante Alighieri); Paternopoli (Centro abitato, Contrade: Piana Del Bosco, Bovane, Cerreto, Salice, Calore, Nocelleto e zone limitrofe) Nusco (Serbatoio Rurale, località San Pancrazio, Via Chianola 1 e 2, Via Mito, Via Bivio, Via Vannara, Via Ponnilo Via Campo, Via Ofanto, Via Tagliabosco, Via Macchia, Via Tavernarsa); Sturno, Altavilla Irpina (Gemelli), Grottolella (località Pozzo del Sale, Frazione Tropeani), Montefredane (centro urbano).