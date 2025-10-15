Prevenzione del tumore al seno: Petra Strumilia e Lilt Insieme Campagna nazionale nastro rosa

Sensibilizzare la popolazione femminile sulla prevenzione del tumore al seno con un invito a monitorare in modo costante la propria salute, anche attraverso l’adesione a controlli e screening specialistici.



Il progetto attraversa tutta Italia, da nord a sud, comprese le isole maggiori, diffondendo così messaggi di salute e diagnosi precoce e promuovendo la routine per la salute del seno: autopalpazione periodica, visite senologiche regolari e mammografia in base a età e indicazione medica, sana alimentazione, attività fisica e stop al fumo.

Il circolo PetraStrumilia e l’ Associazione Provinciale Lilt Avellino in sinergia, con la delegazione comunale di Pietrastornina rappresentata dalla dottoressa Sonia D’ Antonio ha organizzato una giornata di prevenzione rosa con Visite senologiche gratuite dalle ore 9.30 del 19 ottobre presso i locali della Comunità Montana partenio V.L. in via De Gasperi a Pietrastornina. L’iniziativa gode anche del patrocinio della Comunità Montana Partenio V.L. e del Comune dí Pietrastornina.



Dati ufficiali confermano una riduzione dei casi rispetto allo scorso anno, dimostrazione dei passi in avanti della ricerca e dell’efficacia dei programmi di screening. Tuttavia, è necessario mantenere alta l’attenzione.