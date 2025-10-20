Grottaminarda: giornata di educazione stradale per gli studenti In campo l'associazione italiana familiari e vittime della strada

Mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 10.00, presso il campetto sportivo di via Condotto, si terrà una giornata dedicata all’educazione e alla sicurezza stradale, promossa dall’associazione italiana familiari e vittime della strada aps, in collaborazione con le istituzioni locali. Un mese fa il primo evento itinerante di questo nuovo progetto a Venticano. Cicca qui per leggere il precedente articolo.

L’iniziativa è rivolta agli studenti della scuola primaria e nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura del rispetto delle regole e della sicurezza sulla strada.

E' la sfida di Anna Diglio Nardone, donna esemplare, presidente dell'associazione italiana familiari vittime della strada di Avellino, madre del piccolo Giovanni, morto tragicamente a Venticano quella triste sera dell'8 febbraio 1998 sulla strada, a pochi metri da casa.

Il programma prevede una parte teorica, dedicata ai principi fondamentali dell’educazione stradale, seguita da una sessione pratica all’aperto con un percorso ludico–didattico.

I bambini potranno partecipare ad esercitazioni con biciclette, monopattini e piccoli veicoli elettrici, guidati da istruttori qualificati.

Saranno presenti autorità civili e militari, oltre ad associazioni del territorio impegnate nella promozione della sicurezza e della prevenzione stradale.

L’iniziativa intende sottolineare l’importanza di educare fin da piccoli al rispetto delle regole, per formare cittadini più consapevoli e responsabili, contribuendo così a una società più sicura.