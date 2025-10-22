Grottaminarda: lavori in via Minichiello e spostamento mercatino La comunicazione da parte dell'amministrazione comunale

L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che domani, giovedì 23 ottobre, avranno inizio i lavori di riqualificazione dell’area di pertinenza di via Angelo Antonio Minichiello.

L’intervento prevede il ripristino della pavimentazione in pietra ammalorata, la sistemazione delle aiuole per gli alberi, la realizzazione di tre gradinate rivestite in marmo, la posa in opera di elementi di arredo urbano per la delimitazione dell’area ed il rivestimento in marmo dei muretti esistenti.

Con questi lavori si intende restituire alla collettività un’area più decorosa, funzionale e sicura, migliorando la qualità estetica e la fruibilità dello spazio urbano.

«L’Amministrazione ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione durante il periodo dei lavori che saranno eseguiti nel più breve tempo possibile per limitare i disagi – afferma Marilisa Grillo, Delegata ai Lavori Pubblici e alla Promozione del Patrimonio – Inoltre un ringraziamento è dovuto al nostro Sindaco, Marcantonio Spera che, in qualità di Consigliere Provinciale, ha messo a disposizione fondi per il miglioramento degli spazi e del decoro urbano dei Comuni. Il Decreto della Provincia come "Casa dei Comuni", ci ha dato non solo la possibilità di andare a ristrutturare la Biblioteca Comunale "Osvaldo Sanini" all'interno del Castello d'Aquino, ma anche di ripristinare un'area che necessitava già da tempo di una rifunzionalizzazione e di una valorizzazione, dove sorge, tra l'altro uno degli elementi storici del nostro patrimonio tra i più antichi: la Colonna con Croce del XVII secolo».

In occasione dei lavori da lunedì 27 ottobre il mercatino di Via A. A. Minichiello sarà trasferito nell'area di Via Carducci/Via Leopardi «per unificarlo con gli altri ambulanti della stessa area merceologica – spiega l'Assessore delegato al Commercio, Franca Iacoviello - ottimizzando gli spazi e migliorando la fruibilità per cittadini e operatori.

Siamo certi che l’unificazione dei mercati in un’unica zona consentirà ai cittadini di trovare più prodotti in un solo luogo, rendendo l’esperienza d’acquisto più comoda ed efficiente. Il nuovo assetto permetterà agli operatori del mercatino delle verdure e generi alimentari vari, di beneficiare di un flusso maggiore di visitatori, in un contesto più organizzato e funzionale».