I cento anni di Immacolata Romano, San Michele di Serino è in festa Giorno speciale in paese

Oggi l’intera comunità di San Michele di Serino si stringe con affetto attorno alla signora Immacolata Romano, che ha raggiunto il traguardo straordinario dei 100 anni.

Un secolo di vita

Un secolo di vita rappresenta un patrimonio inestimabile di valori, ricordi e saggezza, che arricchisce tutta la nostra comunità.

Il giorno speciale

"Il Sindaco, insieme all’Amministrazione Comunale, ha voluto porgere a Immacolata i più sentiti auguri e un riconoscimento simbolico per celebrare questo giorno speciale. A lei vanno i nostri più sinceri auguri di buona salute, serenità e ancora tanti anni circondata dall’affetto dei suoi cari. ". Così il vicesindaco Antonio Delle Grazie.