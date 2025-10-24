Ricorrenza del 4 novembre: preparativi per le celebrazioni a Grottaminarda Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate 2025

Il 4 novembre del 1918 vi fu la fine della Prima guerra mondiale, avvenimento storico che viene ricordato in Italia con la Festa dell'Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate ed anche quest'anno l'Amministrazione comunale di Grottaminarda intende sottolineare, con una cerimonia commemorativa, il significato e l'importanza di questa data.

In fase di organizzazione l'iniziativa in collaborazione con l'Associazione Combattenti e Reduci e la Parrocchia di Santa Maria Maggiore; invitate le Forze di Polizia e di Soccorso Pubblico, il mondo del Volontariato, la Scuola e l'Università. Invito, naturalmente, esteso all'intera cittadinanza.

Si comincia alle 9:00 con la Santa Messa, nella Chiesa del Rosario, in onore dei Caduti di tutte le guerre, si prosegue con il corteo verso il Monumento ai Caduti ed a seguire, intorno alle 10:00 la Cerimonia commemorativa, per finire con gli interventi di autorità e studenti.

Ancora una volta sarà ribadita la necessità di non dimenticare il sacrificio compiuto dalle Forze Armate e da tutti gli Italiani in favore dell'Unità Nazionale e sarà rinnovato l'impegno per difendere e promuovere il valore della Pace.