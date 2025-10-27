Verifiche sismiche nelle scuole: resta chiuso un solo istituto a Grottaminarda

Ordinanza di chiusura del solo istituto superiore sito in contrada Perazzo per la giornata di domani, martedì 28 ottobre, per consentire il completamento delle verifiche da parte dei tecnici della provincia di Avellino alla luce degli eventi sismici dei giorni scorsi.
Si rassicurano, intanto, le famiglie dei bambini che frequentano tutte le altre scuole: i tecnici comunali hanno effettuato sopralluoghi di verifica su tutte le sedi delle scuole di competenza comunale (asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado, polo universitario).
Non avendo rilevato alcuna anomalia conseguente agli eventi tellurici degli ultimi giorni, da domani saranno regolarmente aperti tutti i plessi scolastici di competenza comunale.