Grottaminarda, edificio scolastico De Gasperi: si inaugura ala ristrutturata

Ordinanza di chiusura per venerdì 7 e sabato 8 novembre 2025 del plesso di via Alcide De Gasperi dell'Istituto Omnicomprensivo "San Tommaso d'Aquino".
Il provvedimento firmato dal sindaco, Marcantonio Spera, per consentire il trasloco delle classi nell'ala dell'edificio appena ristrutturata e proseguire con i lavori di adeguamento sismico in quella attualmente occupata dalle attività didattiche.
Lunedì 10 novembre i bambini potranno quindi tornare a scuola, in spazi rinnovati, accoglienti e sicuri.