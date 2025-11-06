Una buona notizia: da domani corse Air ripristinate al casello di Grottaminarda Riapertura dello svincolo autostradale dopo i lavori

Da domani 7 novembre 2025 le corse Air Campania, con provenienza da Napoli e in direzione Canosa, interessate all’ingresso e regresso presso lo svincolo autostradale di Grottaminarda in provincia di Avellino riprenderanno la percorrenza tradizionale.

"Il provvedimento - si legge nella nota dell'Air - viene disposto in considerazione della riapertura, a far data dal 07.11.25, dell'autostrada A16 Napoli Canosa casello autostradale di Grottaminarda, in uscita per chi proviene da Napoli ed in entrata verso Canosa”, così come da comunicazione 3620/EU/2025 di autostrade per l’Italia".

Una notizia accolta con soddisfazione da molti pendolari, che raggiungono dalle varie province campane, tra cui Napoli e Caserta i diversi luoghi di lavoro soprattutto nell'arianese. I disagi e i ritardi, causati dai percorsi alternativi verso Benevento, sono stai enormi in questo lungo tempo di attesa.