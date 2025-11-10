Sorgenti a secco, comuni senz'acqua in Irpinia: 5 notti di stop a Montella Sospensioni notturne in numerosi comuni, ecco l'elenco

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna, dalle ore 22:00, di oggi, alle ore 06:00 di domani, martedì 11 Novembre, dei serbatoi a servizio dei seguenti Comuni: Mugnano del Cardinale: tutto il territorio comunale Monteforte Irpino: Serbatoio San Modestino (Alvanella) Montoro: Serbatoio Banzano (frazione Banzano) Forino: tutto il territorio comunale Castelvetere sul Calore (centro urbano, contrade Sant’Antonio Abate, Sant’Angelo, Orticella e Via Vioni); Paternopoli (centro urbano, contrade Bovane, Cerreto, Piana Del Bosco, Salice, Calore, Nocelleto e zone limitrofe); Montemarano (via San Giovanni e Paolo, contrade Bosco, Pezza Cancelli, tutto il centro urbano e zone limitrofe); Villamaina intero territorio comunale.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa della notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario procedere alla chiusura notturna, dalle ore 23:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, martedì 11 novembre, del serbatoio Petrile a servizio del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, che alimenta il centro urbano, contrada San Francesco, le zone limitrofe e l’Istituto Penitenziario. Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, il serbatoio a servizio del Comune di Montella sarà chiuso dalle ore 23:00 di oggi sino alle ore 6:00 del giorno successivo per 5 giorni consecutivi. Periodo interessato dalla chiusura: dalle 23:00 di lunedì 10 novembre 2025 alle ore 6:00 di sabato 15 novembre 2025