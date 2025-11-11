Crisi idrica: stop all'acqua nei comuni: Irpinia a secco, cittadini in rivolta Le comunicazioni Alto Calore

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00, di oggi, alle ore 06:00 di domani, Mercoledì 12 Novembre, nei seguenti Comuni, con indicazione delle rispettive zone interessate. Sturno intero territorio comunale; Paternopoli (centro urbano, contrade Bovane, Cerreto, Piana Del Bosco, Salice, Calore, Nocelleto e zone limitrofe); Lioni intero territorio comunale. Chiusura notturna prevista anche nei serbatoi a servizio dei Comuni di: Altavilla Irpina (GEMELLI), Grottolella (CENTRO URBANO), Montefredane (CENTRO URBANO), Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Parolise, Sorbo Serpico, San Potito Ultra, Santa Paolina e Montefusco, San Mango Sul Calore e Lapio dalle ore 22:00 di oggi, 11 Novembre, fino alle ore 06:00 di mercoledì 12 Novembre. Stessi orari e disagi a Mugnano del Cardinale, in tutto il territorio comunale Monteforte Irpino: Serbatoio San Modestino (Alvanella) Summonte: Serbatoio Embriciera (frazione Embriciera) Cesinali: tutto il territorio comunale . Inoltre si rende necessario effettuare la chiusura del serbatoio a servizio della zona rurale del comune di Savignano Irpino dalle ore 12:00 di oggi, martedì 11 Novembre 2025 alle ore 06:00 di domani, mercoledì 12 Novembre 2025.