Si rompono condotte e crisi idrica, stop all'acqua in Irpinia: ecco dove Stanotte altre interruzioni in programma

Crisi idrica senza fine, novembre con i rubinetti a secco in mezza Irpinia. Anche stanotte sono previsti stop all'acqua, ma non solo: si rompono le condotte addutrici e stop all’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei Comuni di Sturno, Flumeri (Consorzio ASI), Frigento (zone Rurale e P.I.P.). I lavori di riparazione sono attualmente in corso. Pertanto, nel corso della giornata odierna, potranno verificarsi disfunzioni e irregolarità nell’erogazione idrica, in relazione ai tempi di ultimazione dell’intervento, prevista nel tardo pomeriggio. Al fine di garantire un corretto approvvigionamento idrico e limitare eventuali disagi, potrebbe rendersi necessario procedere alla sospensione della fornitura idrica dalle ore 22:00 di oggi, mercoledì 12 novembre 2025, alle ore 06:00 di domani, giovedì 13 novembre 2025.

Comuni interessati: Quindici (AV) – Domicella (AV) – Moschiano (AV) – Lauro (AV) – Taurano (AV) – Pago del Vallo di Lauro (AV) – Marzano di Nola (AV) – Sirignano (AV) – Quadrelle (AV) – Mugnano del Cardinale (AV) Causa mancato apporto da parte di GORI all’impianto di sollevamento di Liveri, l’erogazione idrica è sospesa. Pertanto, potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nella giornata odierna. Il servizio verrà ripristinato non appena ristabilita la normale portata distribuita. Al fine di garantire un corretto approvvigionamento idrico e limitare eventuali disagi, potrebbe rendersi necessario procedere alla sospensione della fornitura idrica dalle ore 22:00 di oggi, mercoledì 12 novembre 2025, alle ore 06:00 di domani, giovedì 13 novembre 2025.

Inoltre Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna, dalle ore 22:00, di oggi, mercoledì 12 Novembre 2025 alle ore 06:00 di domani, giovedì 13 Novembre 2025, dei serbatoi a servizio dei seguenti Comuni: Forino: tutto il territorio comunale Monteforte Irpino: Serbatoio San Modestino (Alvanella) Altavilla Irpina (GEMELLI), Capriglia Irpina (VIA CIOPPOLO, BRECCELLE, MOLINELLE e CASALE), Montefredane (CENTRO URBANO), Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Parolise, Sorbo Serpico, San Potito Ultra, Santa Paolina, Montefusco, San Mango Sul Calore e Lapio dalle ore 22:00 di oggi, 12 Novembre 2025, fino alle ore 06:00 di giovedì 13 Novembre 2025. Stessi disagi a Paternopoli Centro abitato alimentato dal Serbatoio Mattine – C.da Piana del Bosco, C.da Salice, C.da Nocelleto, C.da Bovane, C.da Cerreto, C.da Calore e zone limitrofe alimentate dal Serbatoio San Quirico, dalle ore 22:00 di mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 06:00 di giovedì 13 novembre 2025. STURNO: intero territorio comunale alimentato dal Serbatoio Comunale, dalle ore 22:00 di mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 06:00 di giovedì 13 novembre 2025.