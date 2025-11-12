Grottaminarda: potenziamento dell'alimentazione elettrica in centro Sinergia tra dirigenti e tecnici di E-distribuzione

Un lungo iter burocratico quello necessario per alimentare la postazione per la ricarica di auto elettrica in via Assise (zona Castello) che però ha restituito diversi aspetti positivi per il centro storico di Grottaminarda:

in primis l'avvio dell'iter di attivazione della stessa colonnina (la quarta in città) per la ricarica dei veicoli elettrici, 2 stalli "quick" da 22 kW, il potenziamento dell'alimentazione elettrica in tutta la zona grazie all'istallazione di una nuova cabina, ed infine nuovo asfalto in via Angelo Antonio Minichiello e via Guglielmo Marconi.

"Dopo tanti anni di attesa - afferma il vice sindaco, assessore all'ambiente, Antonio Vitale - finalmente, i residenti del centro storico ricevono un potenziamento dell'energia elettrica e un miglioramento della resa della rete privata.

Inoltre, grazie all'ottimo rapporto di collaborazione con dirigenti e tecnici di E-distribuzione, saranno completamente riasfaltate due strade molto trafficate, quali via Angelo Antonio Minichiello e via Guglielmo Marconi.

Stesso accordo siamo riusciti ad ottenere su alcune zone di contrada Bosco, dove in seguito al potenziamento delle cabine elettriche sono già stati riasfaltati diversi tratti di strada particolarmente ammalorati.

C'è poi, naturalmente, l'aspetto della transizione ecologica e della mobilità sostenibile dove Grottaminarda non si sta facendo trovare impreparata con l'istallazione già dallo scorso anno di diverse infrastrutture di ricarica".