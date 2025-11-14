"Io, giovane vicesindaco e la gioia di incontrare il Presidente Mattarella" Antonio Delle Grazie e l'incontro dei giovani amministratori con il Presidente della Repubblica

"È per me un’emozione profonda poter condividere con tutti voi un momento che porterò sempre nel cuore.

Alla 42ª Assemblea Nazionale dell’ANCI ho avuto il grande onore, come Vicesindaco di San Michele di Serino, di incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.". Così Antonio Delle Grazie Vicesindaco di San MIchele di Serino, racconta quanto vissuto nella Capitale. Un momento prezioso che ha voluto condividere per ricordare ai giovani l'importanza dell'amore e rispetto per le Istituzioni.

"Per un amministratore giovane come me, che ogni giorno si impegna con dedizione per la propria comunità e per l’intera Irpinia, stringere la mano al Capo dello Stato significa molto più di un semplice incontro: significa sentire, in modo concreto, il valore delle istituzioni e il peso della responsabilità che abbiamo verso i cittadini. Le parole del Presidente Mattarella, ancora una volta, hanno dato forza e dignità al lavoro di noi amministratori e sindaci, che quotidianamente ci battiamo per portare avanti le istanze delle persone comuni, quelle che spesso non hanno voce ma che sono il cuore pulsante dei nostri territori. Porto con me questo momento come sprone a fare sempre di più e sempre meglio, con umiltà, passione e senso dello Stato". Ha concluso Delle Grazie.