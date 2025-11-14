Grottaminarda: partiti lavori efficientamento energetico a palazzo portoghesi Finanziamento di 260.000 euro

Sono partiti i lavori per l'adeguamento energetico di una delle strutture più belle ed importanti di Grottaminarda, centrale per la vita politica e sociale della comunità: Palazzo portoghesi, sede, tra le altre cose, della sala consiliare "Sandro Pertini".

L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marcantonio Spera grazie ad un cospicuo finanziamento di 260mila euro nell'ambito del poc energia ricevuto dal ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, può realizzare il progetto di efficientamento energetico della struttura che prevede pannelli fotovoltaici, un impianto di climatizzazione a pompa di calore e un processo di "relamping", ossia la sostituzione di vecchie lampade tradizionali con led, un investimento che restituirà benefici ambientali grazie alla diminuzione delle emissioni inquinanti e vantaggi economici con risparmio sui costi in bolletta per l'ente.

"Ancora un'opera pubblica che si avvia a Grottaminarda - afferma il vice sindaco, assessore all'ambiente, Antonio Vitale - Stiamo mettendo in campo tutto il nostro impegno per sfruttare ogni opportunità finanziaria per portare avanti il processo di efficientamento energetico degli edifici pubblici ed in generale per migliorare il patrimonio comunale".