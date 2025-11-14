Consorzio di bonifica dell'Ufita: eletti i nuovi consiglieri Ecco la squadra e la dichiarazione del presidente Francesco Vigorita

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi consortili del consorzio di bonifica dell’Ufita, che hanno interessato i proprietari degli immobili inclusi nel comprensorio esteso nelle provincie di Avellino, Benevento e Foggia.

Il consiglio dei delegati con apposita delibera ha proclamato eletti i seguenti candidati:

Per la prima fascia di contribuenza: Vigorita Francesco, Frattolillo Generoso, Lungarella Pina, Giannetta Salvatore, Tarantino Filomeno, Mustone Anna, Graziano Rosaria.

Per la seconda fascia di contribuenza: Palumbo Tommaso, Di Cicilia Michele, Abruzzese Stefano, Riccio Leonardo, Circelli Carmela, Gambacorta Maria Antonietta, Comune di Ariano Irpino, Peluso Angelo.

Per la terza fascia di contribuenza: Masuccio Michele, Gambacorta Nicola, Lo Conte Giuseppe.

Per la quarta fascia di contribuenza: Iacoviello Michele, Stanco Michele.

I 20 consiglieri eletti, integrati dai 10 componenti di diritto, andranno a costituire il consiglio dei delegati per i prossimi 5 anni.

Il presidente, Francesco Vigorita, in una dichiarazione al termine delle operazioni di scrutinio, ha ringraziato il direttore e le maestranze del consorzio per l’impegno profuso nell’assicurare un agevole e corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Ha ringraziato i consiglieri uscenti per l’impegno e la responsabilità dimostrata nello svolgimento del proprio ruolo nei 5 anni trascorsi, che hanno contribuito a rendere l’attività del consorzio maggiormente rispondente alle esigenze del comprensorio.

"Sono certo - ha affermato il presidente Francesco Vigorita - che il consorzio di Bonifica dell’Ufita ha davanti a sé ancora un grande lavoro da svolgere nei difficili anni che si prospettano per la salvaguardia ambientale del territorio e delle risorse idrogeologiche.

Siamo chiamati a lavorare per assicurare alle aziende agricole un approvvigionamento idrico costante, sufficiente e di qualità che le metta nelle condizioni di svolgere al meglio la loro attività produttiva - ha continuato Vigorita. - Sono convinto che i nuovi consiglieri sapranno collaborare con impegno e passione nel raggiungimento di questi obiettivi e sin da adesso a loro va il mio migliore augurio di buon lavoro”.