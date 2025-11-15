Indian Camp, ci siamo: stasera a tutto rock con gli Indian Bikers Stasera a Contrada Fiume numero 3 a Sorbo Serpico

Finalmente ci siamo. Oggi 15 novembre 2025 si terrà la 15esima edizione dell'Indian Camp degli Indian Bikers MC South Italy, chapter Avellino. Inizio a partire dalle ore 18, ingresso libero, per l'evento a tutto rock. Un grande appuntamento motociclistico aperto a tutti i tipi di moto con live Music con i Juke Boys Blues, dj set di apertura con Dj Joe, stand enogastronomici tra tradizione e unicità, gusto tanto gusto e divertimento per vivere una serata speciale all'insegna del buon cibo, la migliore musica rock e un'atmosfera unica, tra fratellanza e divertimento. Tutto insieme, tutto in una serata da non perdere, immersi nella natura di contrada Fiume numero 3 a Sorbo Serpico. In arrivo in Irpinia biker da tutto il sud e appassionati da tutta la Campania per il 15esimo Indian Camp, realizzato con passione dal Chapter di Avellino guidato da Gaetano Vigorito. Tatoo, free camping, live music, food and drink immersi in una natura generosa e avvolgente per un sabato sera che si annuncia davvero imperdibile.