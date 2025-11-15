E' il giorno della colletta alimentare: volontari all'ingresso dei supermercati A Grottaminarda in campo la protezione civile flumerese

E' il giorno della colletta alimentare in più di 11.600 supermercati d'Italia. L'obiettivo è quello di donare la spesa per chi è in difficoltà!

Gli alimenti richiesti quest'anno sono: olio, verdure e legumi in scatola, tonno e carne in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, alimenti per l'infanzia e riso.

Numerosi i punti di raccolta in Campania. Da Avellino ai comuni della provincia già attive le varie postazioni. Associazioni mobilitate. All'IperFutura di Grottaminarda in campo come ogni anno i volontari della protezione civile flumerese guidati dal presidente Francesco Giacobbe.

L’iniziativa prevede la presenza di volontari presso i Punti Vendita aderenti della Grande Distribuzione Organizzata che invitano centinaia di migliaia di persone che vanno a fare la spesa a donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita

Il povero può diventare testimone di una speranza forte e affidabile, proprio perché professata in una condizione di vita precaria. La sua speranza può riposare solo altrove.

Di fronte al susseguirsi di sempre nuove ondate di impoverimento, c’è il rischio di abituarsi e rassegnarsi. Incontriamo persone povere o impoverite ogni giorno e a volte può accadere che siamo noi stessi ad avere meno, a perdere ciò che un tempo ci pareva sicuro.

La povertà ha cause strutturali che devono essere affrontate e rimosse. Mentre ciò avviene, tutti siamo chiamati a creare nuovi segni di speranza che testimoniano la carità cristiana. Aiutare il povero è infatti questione di giustizia, prima che di carità.

Quest’anno, il messaggio guida della colletta alimentare è tratto dal monito del Santo Padre Leone XIV per la IX giornata mondiale dei poveri.



Un passaggio che banco alimentare e banco farmaceutico hanno scelto di condividere per la giornata nazionale della colletta alimentare e la giornata di raccolta del farmaco, per ribadire l'unità d’intento e di azione tra i due banchi nel servizio a chi è in difficoltà.