Consorzio di bonifica Ufita: Tommaso Palumbo presidente pro tempore Sarà in carica fino all'effettivo insediamento del comitato esecutivo

A norma della nuova legge regionale campana sui Consorzi di Bonifica e dello Statuto consortile, il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell’Ufita riunitasi sabato 15 novembre ha preso atto che il ruolo di Presidente pro tempore del Consorzio sarà svolto dal Consigliere Tommaso Palumbo, in quanto candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze nella fascia di maggiore contribuenza.

Il consigliere Tommaso Palumbo andrà a ricoprire temporaneamente il ruolo di Presidente fino allo svolgimento dell’elezione del Comitato Esecutivo, ossia del Presidente, del Vice Presidente e dei 3 componenti, oltre al delegato della Regione Campania come membro di diritto. Adempimento che dovrà essere assicurato alla scadenza dei 41 giorni successivi dalla data delle elezioni.

Il presidente pro tempore, Tommaso Palumbo, fino all’effettivo insediamento del comitato esecutivo, svolgerà le funzioni dello stesso comitato limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti.

Il presidente Palumbo, all’atto dell’assunzione dell’incarico, ha voluto rivolgere un saluto caloroso e sincero a tutti i consiglieri eletti, dicendosi certo del impegno e del contributo che sapranno portare all’attività consortile, in un momento sicuramente non facile sia per l’emergenza climatica che per le condizioni geopolitiche mondiali che condizionano fortemente anche le politiche ambientali.

Palumbo ha ringraziato il presidente Francesco Vigorita per l’ottimo, incessante ed efficace impegno profuso nel guidare il Consorzio negli ultimi anni.

"In questi giorni in cui avrò l’onore di guidare un Ente così importante per il Comprensorio ufitano - ha detto Palumbo – mi muoverò in coerenza con gli orientamenti dettati dal presidente Vigorita, anche se potrò muovermi solo nell’ordinaria amministrazione, assicurando la continuità dell’attività consortile, con la collaborazione del Direttore Antonio Maria Grasso e del personale tutto. Il mio ringraziamento va anche a tutti i consorziati che mi hanno dato fiducia, facendomi risultare primo eletto nella fascia di appartenenza e dandomi così l’onore di assumere il ruolo di Presidente pro tempore del Consorzio ha concluso Palumbo.