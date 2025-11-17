Giornata mondiale della prematurità: ecco Grottaminarda Piazza XVI marzo illuminata di viola

Anche quest’anno Grottaminarda offre il proprio simbolico sostegno in termini di sensibilizzazione, al delicato tema della "Prematurità neonatale" illuminando di viola piazza XVI marzo in occasione della giornata mondiale della prematurità del 17 novembre.

"Siamo vicini a tutte le famiglie che vivono questa problematica - afferma l'assessore ai diritti del cittadino Franca Iacoviello - problematica che ha su di loro un impatto importante dal punto di vista emotivo ma anche economico se consideriamo i lunghi periodi di degenza ed anche le successive cure necessarie ai piccoli nati pretermine. Come siamo vicini a medici e paramedici che ogni giorno si impegnano per salvare la vita e garantire la salute di questi bambini a rischio.

Quest’anno il claim della società Italiana di neonatologia (Sin) è proprio quello di "Garantire ai neonati prematuri il miglior inizio possibile per un futuro in salute", e noi speriamo con tutto il cuore che si possa realizzare questo obiettivo per garantire la migliore qualità di vita possibile ai bimbi prematuri".