Casalbore esulta: Carmine Di Blasio porterà la fiamma olimpica Orgoglio irpino ai giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026

"Siamo lieti di informarti che porterai la fiamma olimpica il 28.12.2025". E' ufficiale, Carmine Di Blasio, 36 anni, di Casalbore, rappresenterà come tedoforo, l'Irpinia ai giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. E' una bella notizia che riempie di orgoglio l'intera comunità casalborese.

"Nella corsa, che sia un semplice allenamento o una gara - afferma Di Blasio - c’è sempre un momento di sofferenza, un momento in cui sei in difficoltà, in cui vorresti mollare la presa. Ma è proprio lì che devi resistere e andare avanti. Col tempo questa mentalità diventa uno stile di vita, e impari ad affrontare anche le difficoltà con un altro spirito.

Essere parte di questo percorso è un onore immenso, un simbolo di passione, resilienza e condivisione. Non vedo l’ora di vivere questa esperienza unica".

Notizia accolta con gioia dal sindaco di Casalbore Emilio Salvatore: "Mi congratulo con lui ed esprimo soddisfazione per la selezione del concittadino Carmine Di Blasio tra i tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Un riconoscimento che valorizza l’impegno personale nel mondo dello sport locale e rappresenta un momento di visibilità positiva per il nostro territorio nel contesto di un evento sportivo di rilievo internazionale".

Si tratta di un itinerario affascinante che dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026 attraverserà l’Italia mostrando al mondo la bellezza senza tempo del Belpaese.

Oltre alle 60 città di tappa, annunciati anche gli oltre 300 comuni che accoglieranno la Fiamma lungo i suoi 12.000 km di viaggio: un mosaico unico di territori, storie e comunità che, tappa dopo tappa, darà vita a una celebrazione nazionale diffusa.

Dal 21 al 26 dicembre 2025 saranno coinvolti, in totale, 22 comuni e 6 siti Unesco: Battipaglia, Salerno, Amalfi, Positano, Capri, Sorrento, Gragnano, Castellammare di Stabia, Pompei, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Marcianise, Caivano, Napoli, Caserta, Pomigliano D’Arco, Telese Terme, Benevento, Avellino.

Un viaggio che unisce il Paese, passo dopo passo

Il Viaggio prenderà vita il 26 novembre 2025, con l’accensione del sacro fuoco a Olimpia, luogo simbolo della tradizione olimpica. Il 4 dicembre, in Grecia, avverrà il passaggio di consegne all’Italia, un momento solenne che segna l’inizio del percorso verso i Giochi di Milano Cortina 2026.

Subito dopo, la Fiamma arriverà a Roma, da dove il 6 dicembre partirà ufficialmente il Viaggio della Fiamma Olimpica: un itinerario che toccherà tutte le regioni italiane, illuminando città d’arte, borghi, luoghi simbolo della memoria collettiva e paesaggi riconosciuti in tutto il mondo.