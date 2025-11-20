Lavori sulle condotte e sorgenti a secco: stop all'acqua in Irpinia, ecco dove Le comunicazioni Alto Calore

Alto Calore Servizi S.p.A., comunica che i lavori di Acquedotto Campano per la riparazione di una perdita idrica e sostituzione di apparecchiature idrauliche sulla condotta adduttrice DN 800 in agro di Villamaina, sono in corso da questa mattina. Previste riduzioni di portata e sospensioni idriche nei seguenti Comuni (e strutture pubbliche): Ariano Irpino (intero territorio comunale, Istituto Penitenziario, Ospedale), Grottaminarda, Torella Dei Lombardi, Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Bonito, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova Del Battista, Savignano Irpino, Greci, Mirabella Eclano, Sturno, Frigento (rurale), Flumeri (Territorio comunale e zona ASI), Apice, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Pontelandolfo, Fragneto Monforte, Casalduni (centro abitato e zona STIR). Il ripristino è previsto il giorno 21 (Venerdì) alle ore 08:00.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna, dalle ore 22:00, di oggi, alle ore 06:00 di domani, venerdì 21 novembre 2025, dei serbatoi a servizio dei seguenti Comuni: Altavilla Irpina – Serbatoio Gemelli; Pratola Serra; Chiusano San Domenico – Serbatoio S. Domenico GESUALDO : C.da Ariella, C.da Carpignano, C.da Torre dei Monaci, C.da Otica, C.da Valli, C.da Fontana Tassola, C.da Maddalena, C.da Pescariello, C.da Lammie, C.da San Silvestro, Via Dante Alighieri, C.da Pozzo del Principe, C.da Sant’Elia, C.da Catauro, C.da Capo di Gaudio, alimentate dal Serbatoio Lappierti, dalle ore 22:00 di oggi, giovedì 20 Novembre 2025, fino alle ore 06:00 di venerdì 21 Novembre 2025; FRIGENTO : C.da Cortiglio, C.da Parco, C.da Lappierti, C.da Pannizza, alimentate dal Serbatoio Lappierti – C.da Pagliara, C.da San Marco, C.da Mattine, C.da La Quarta, Case Popolari, C.da Piano della Croce, alimentate dal Serbatoio San Marco – Centro urbano, alimentato dal Partitore Centro Urbano dalle ore 22:00 di oggi, giovedì 20 Novembre 2025, fino alle ore 06:00 di venerdì 21 Novembre 2025; SANT’ANGELO DEI LOMBARDI : Centro urbano e Carcere, alimentati dal Serbatoio Petrile – C.da San Francesco e zone limitrofe, alimentati dal Serbatoio San Francesco, dalle ore 23:00 di oggi, giovedì 20 Novembre 2025, fino alle ore 06:00 di venerdì 21 Novembre 2025; TORELLA DEI LOMBARDI : C.da Lenze, C.da Boschitiello, C.da La Cesina, Fossi della Corte, C.da Piano Marotta, Via dell’Angelo, alimentate dal Serbatoio Porrara, dalle ore 22:00 di oggi, giovedì 20 Novembre 2025, fino alle ore 06:00 di venerdì 21 Novembre 2025; LIONI : Intero territorio comunale alimentato dal Serbatoio San Bernardino, dalle ore 22:00 di oggi, giovedì 20 Novembre 2025, fino alle ore 06:00 di venerdì 21 Novembre 2025; PATERNOPOLI : Centro abitato alimentato dal Serbatoio Mattine – C.da Piana del Bosco, C.da Salice, C.da Nocelleto, C.da Bovane, C.da Cerreto, C.da Calore e zone limitrofe, alimentate dal Serbatoio S. Quirico, dalle ore 22:00 di oggi, giovedì 20 Novembre 2025, fino alle ore 06:00 di venerdì 21 Novembre 2025.