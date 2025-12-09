Progetto Gol, a Santo Stefano del Sole in campo nuove energie Il progetto

"La nostra comunità si arricchisce di nuove energie, nuove storie e nuovi sorrisi. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale, la scorsa settimana, hanno dato il benvenuto ai tirocinanti del progetto GOL, con l’augurio che questo percorso sia per tutti una vera opportunità di CRESCITA e di unione "Siamo un Comune che crede nel valore delle persone, che ascolta, che sostiene, che non lascia INDIETRO NESSUNO, che fa la propria parte. Perché ogni passo avanti, anche il più piccolo, è un passo fatto insieme. Che questo tirocinio sia un’occasione per mettersi in GIOCO, far parte di una Squadra, donare il proprio talento alla comunità e… fare davvero “Gol”!

Benvenuti a bordo o meglio in campo. Insieme si può. Sempre". Così Matilde Capriglione.

