Muore a 20 anni, lutto cittadino a Taurasi: Dolore troppo grande siamo distrutti

Tragedia a Taurasi, in provincia di Avellino, per la scomparsa di Michele De Feo, un ragazzo morto a soli 20 anni. Sarebbe stata la madre a trovare il corpo del figlio privo di vita. "E' un dolore disumano," ha detto il sindaco Tranfaglia nel descrivere il lutto convidiso e cordoglio della comunità, per la morte improvvisa del 20enne particolarmente amato dalla comunità taurasina.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. Lunedì in occasione dei funerali, è stato proclamato il lutto cittadino.

“L’Amministrazione Comunale informa che, a seguito della prematura e improvvisa scomparsa del giovane Michele De Feo, il Sindaco ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di lunedì 15 dicembre. L’intera comunità si stringe con profondo cordoglio attorno alla Famiglia, esprimendo sentimenti di sincera vicinanza. Riposa In Pace, Michele“ – si legge nella nota diffusa dall’amministrazione comunale di Taurasi.

A ricordarle Michele l’amico Davide Iannuzzo:

"Non si può. Non a questa età. Non cosi. Taurasi oggi perde un altro figlio e il dolore è troppo grande per trovare parole che bastino. Un ragazzo educato, sempre gioioso, con quel sorriso stampato in faccia che parlava prima ancora di lui. Un sorriso vero, di quelli che scaldano, che restano impressi, che non si dimenticano (...)

Resta una comunità ferita, una famiglia distrutta dal dolore, amici che si sentono improvvisamente più soli. Vola alto, ragazzo dal cuore pulito.

Vola dove il dolore non esiste, dove i sorrisi non si spengono mai. Qui sulla terra continuerai a vivere nei ricordi, negli abbracci mancati, nelle parole non dette, in ogni sorriso che sapremo riconoscere come il tuo."

