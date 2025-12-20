Santo Stefano del Sole: addio a Luigi Andreotti, il sindaco: ho perso un amico La morte dell'ingegnere il cordoglio del sindaco Santoli

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa dell'Ing. Luigi Andreotti, se ne va un professionista serio, ma soprattutto un AMICO buono". Così il sindaco di Santo Stefano del Sole Gerardo Santoli commenta in un post il lutto che ha colpito la sua comunità intera.

Il legame, l'affetto

"Il nostro legame si è consolidato durante questi anni del mio mandato da Sindaco. Luigi non era solo un tecnico stimato, era l'anima dietro il progetto della ex scuola Sozze, un’opera che oggi sta prendendo forma e che porterà per sempre la sua firma e la sua dedizione - spiega Santoli-.

La storia di un uomo che si è fatto da solo

La sua è la storia di un uomo che si è "fatto da solo" partendo da una famiglia umile, con il solo studio e il sacrificio, senza mai perdere l'integrità e l'umiltà che lo contraddistinguevano. In questo momento di dolore, il mio pensiero va alla sua famiglia. Un abbraccio particolarmente affettuoso e commosso all'amico Mario. Riposa in pace, Luigi. La tua professionalità e il tuo esempio resteranno impressi nelle opere che hai progettato e nel cuore di chi ha avuto l'onore di conoscerti.". Conclude Santoli.