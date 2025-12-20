Manovre salvavita: a San Michele di Serino una giornata di corsi Blsd e Pblsd L'iniziativa

Quella di oggi è stata una giornata speciale per la nostra comunità.

Questa mattina abbiamo formato 26 nuovi concittadini di San Michele di Serino, insieme a persone che frequentano le nostre realtà sportive, attraverso i corsi BLSD, PBLSD e disostruzione delle vie aeree". Il vicesindaco Antonio Delle Grazie racconta una giornata speciale dedicata alla vita e per la vita.

" 26 persone in più oggi sono pronte a intervenire con competenza, lucidità e coraggio in caso di emergenza, facendo la differenza nei momenti in cui ogni secondo conta.

Oggi San Michele di Serino è un paese un po’ più sicuro: grazie alla presenza di due defibrillatori, grazie a cittadini formati e consapevoli, grazie a una comunità che sceglie di prendersi cura di sé stessa". "Ci auguriamo che non ci sia mai bisogno di mettere in pratica quanto appreso, ma sapere che esistono persone pronte ad aiutare rappresenta un valore enorme per tutti noi. Prevenzione, formazione e solidarietà sono il cuore del bene comune. Continueremo su questa strada, con l’obiettivo di formare sempre più persone, perché la sicurezza e la vita non sono mai un fatto individuale, ma una responsabilità collettiva. Un sentito grazie a tutti i partecipanti, ai formatori, al Sindaco e a tutta l’Amministrazione Comunale che hanno reso possibile questa bellissima giornata. Insieme, siamo una comunità più forte".