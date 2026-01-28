Ariano: "Quando salvare una scuola penalizza un'altra" "La storia della Ruggero II non finisce qui"

"Quando salvare una scuola penalizza un’altra… Tutti parlano della “salvezza” del Parzanese, ma qualcuno si è chiesto cosa sta succedendo alla Ruggero II? Questa scuola, costruita con anni di lavoro, impegno e passione di dirigenti e docenti, ha visto crescere i suoi numeri e diventare un punto di riferimento per la nostra città".

E' la riflessione di Rossella Grande docente di sostegno, ministero dell'istruzione università e ricerca (Miur) e neuropsicomotricista presso Relax centri di riabilitazione.

"E adesso? Con le ultime decisioni rischia di perdere parte della sua identità e, peggio, di veder cambiare il suo nome. Non si tratta di numeri a caso: si tratta di ragazzi, famiglie, di storia e di lavoro che nessuno può ignorare.

È il momento di riflettere: le scelte fatte sono davvero giuste? La storia della Ruggero II non finisce qui. La nostra voce deve farsi sentire".