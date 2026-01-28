Avellino Basket, Pini: "Consapevoli del momento, servirà un approccio diverso" Il lungo biancoverde ha presentato la sfida contro la Tezenis Verona

Testa alla sfida contro la Tezenis Verona per l'Unicusano Avellino Basket, reduce dalla sconfitta contro la Valtur Brindisi. "Ci siamo rimessi al lavoro analizzando le problematiche della gara persa a Brindisi. Abbiamo fatto una riunione in cui siamo confrontati su qualche dettaglio. Ci rimettiamo al lavoro con decisione perché la gara contro Verona sarà molto importante. - ha spiegato il lungo dell'Avellino Basket, Giovanni Pini - Fase decisiva? Di momenti decisivi ce ne sono stati tanti e ce ne saranno ancora. È una stagione in cui è impossibile prendersi delle pause e commettere dei passi falsi. Occorre rimanere sempre sul pezzo. Le sconfitte fanno parte del percorso, ma non devono trasformarsi in filotti negativi. Dobbiamo subito rialzare la testa. Queste sfide contro le prime della classifica rappresentano un momento molto importante della stagione".

"Occorre ripartire con decisione"

"Verona è oggettivamente, per classifica e qualità, una delle squadre più forti del torneo. Anche loro hanno vissuto problemi fisici e di assetto perdendo qualche partita di troppo rispetto all'idea iniziale, ma ci aspetta una gara complicata. Verona è organizzata, ha schemi ben precisi, coinvolge i tiratori in modo efficace, ma è anche un roster molto fisico, atletico, che sa alzare il ritmo. Serve un approccio molto più aggressivo rispetto a quello firmato a Brindisi e dobbiamo essere noi a fare la partita".