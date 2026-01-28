Monza-Avellino: i dettagli per il settore ospiti Avellino-Cesena: tagliandi ai residenti in Emilia-Romagna solo per il settore ospiti e con fidelity

Alle 12 inizierà la prevendita biglietti di Monza-Avellino per il settore ospiti dell'U-Power Stadium con la gara in programma domenica 8 febbraio (ore 15). Il tagliando ha un costo di 20 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni e per l'acquisto ci sono due specifiche da parte dell'US Avellino in base a quanto definito dagli organi competenti. I residenti in provincia di Monza e Brianza potranno acquistare i biglietti del settore ospiti solo se in possesso della fidelity card dell’US Avellino 1912. I non residenti in provincia di Monza e Brianza potranno, invece, acquistare senza limitazioni. I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket. La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di sabato 7 febbraio, giorno di vigilia del match all'U-Power Stadium.

Con il Cesena residenti in Emilia-Romagna con fidelity nel settore ospiti

Per Avellino-Cesena l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha suggerito l'adozione, in sede di GOS, della vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Emilia-Romagna esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "Cesena FC", l'implementazione del servizio di stewarding e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.