Dimensionamento: faccia a faccia tra sindaco e studenti a palazzo di città/VIDEO Ecco la registrazione integrale dell'incontro

Faccia a faccia a palazzo di città tra una delegazione del Ruggero II e il sindaco Enrico Franza sulla questione relativa al dimensionamento scolastico. Gli studenti sono giunti in corteo da piazza Dante, fin sotto il municipio, scortati dalla polizia, per far sentire alta la propria voce e sollecitate un confronto diretto a Napoli con il presidente della regione Campania Roberto Fico. Sotto il porticato anche gli insegnanti dell'istituto che però non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Il sindaco ha ribaditio che non esistono scuole di serie A e di serie B e che si la scelta mira a salvaguardare il futuro degli studenti. E' passata una versione tossica e sbagliata di questa vicenda secondo Franza. Gli studenti hanno lamentato invece la scrarsa considerazione da parte dell'amministrazione comunale verso il loro istituto criticando sopratto i salti di gioia dell'assessora Grazia Vallone. "Questa cosa ci ha fatto davvero male". Tra le richieste in extremis quella di salvare almeno il nome del Ruggero II e di essere ricevuti a Napoli dal presidente Roberto Fico. Ma ecco la registrazione integrale dell'incontro tenutosi a palazzo di città. Clicca qui per ascoltarla.