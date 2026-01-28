L'arbitro di Avellino-Cesena: solo vittorie nei precedenti per i lupi Ha diretto lo spareggio promozione tra l'Avellino e il Lanusei nel 2019

La gara Avellino-Cesena, in programma sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi" e valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B, sarà diretta da Davide Di Marco della sezione di Ciampino con Francesco Cortese della sezione di Palermo e Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa assistenti e Cerbasi della sezione di Arezzo quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze con Valerio Crezzini della sezione di Siena AVAR.

Di Marco ha diretto lo spareggio Avellino-Lanusei nel 2019

Sono tre i precedenti con Di Marco per i lupi: tre vittorie biancoverdi e la prima è quella promozione per la Serie C nel 2019 (Avellino-Lanusei 2-0 sul neutro di Rieti per lo spareggio nel girone G di Serie D). Gli altri due successi irpini sono il 2-1 sul Taranto del 6 novembre 2021 (in foto) e l'1-0 a Picerno del 27 marzo 2022. Sono cinque, invece, i precedenti per il fischietto capitolino con il Cesena: tre sconfitte e due vittorie, l'ultima il 28 ottobre scorso (Cesena-Carrarese 2-1).

Le designazioni arbitrali

Serie B

Ventiduesima Giornata

Bari-Palermo: Rapuano

Avellino-Cesena: Di Marco

Empoli-Modena: Mucera

Sudtirol-Catanzaro: Turrini

Venezia-Carrarese: Ferrieri Caputi

Virtus Entella-Frosinone: Galipò

Pescara-Mantova: Abisso

Sampdoria-Spezia: Di Bello

Reggiana-Juve Stabia: Feliciani

Padova-Monza: Massimi