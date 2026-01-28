Misericordie area emergenze Campania: formarsi per essere sempre pronti Ad Andretta i volontari hanno affrontato i moduli di Blsd e Pblsd

Misericordie area emergenze Campania. Il corso sanitario di livello base continua con grande partecipazione ed entusiasmo.

I volontari della Misericordia di Andretta in alta irpinia, hanno affrontato i moduli di Blsd e Pblsd, fondamentali per l’acquisizione delle competenze salvavita e per l’intervento tempestivo in situazioni di emergenza, sia sull’adulto che in età pediatrica.

Un grazie viene rivolto al Cdf regione Campania coordinamento provincia di Avellino per la professionalità e la chiarezza nella formazione, e a tutti i volontari per l’attenzione e l’impegno dimostrati. "Formarsi significa essere pronti a fare la differenza, sempre".

E' questo il monito della Misericordia, da sempre attiva ed efficiente in Campania ed in modo particolare nelle aree interne.

Ed è soprattutto qui in alta irpinia che si può toccare con mano la grande forza del volontariato, in una terra che conosce bene le emergenze.