Concorso a premi Mario Piantedosi: preparativi per la sesta edizione Sensibilizzare e accrescere la consapevolezza dei giovani sui temi della sicurezza digitale

Sensibilizzare e accrescere la consapevolezza dei giovani sui temi della sicurezza digitale: e’ dedicata ai temi del bullismo e del cyberbullismo, la VI Edizione del “Concorso a Premi Mario Piantedosi” promosso dal Circolo Socio Culturale PetraStrumilia di Pietrastornina - presieduto dal Prefetto e Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il concorso rende omaggio alla memoria di Mario Piantedosi direttore didattico, fondatore del Circolo Socio- culturale “Petrastrumilia”. Il bullismo ed il cyberbullismo, violano alcuni principi fondamentali della nostra Costituzione.

In un contesto in cui l’uso della rete e dei social media è sempre più parte integrante della vita quotidiana dei nostri ragazzi, è fondamentale educarli ad un uso responsabile delle tecnologie e fornire loro gli strumenti per navigare in modo più consapevole e sicuro.

La scadenza prevista per la presentazione degli elaborati è fissata entro le ore 24,00 del giorno 30 aprile 2026; gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente all’indirizzo mail del

circolo: petrastrumilia@libero.it, accompagnati dal modello allegato al Regolamento, debitamente compilato, e da una scheda sintetica esplicativa.

Il concorso - lo ricordiamo - è dedicato agli alunnie delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado della provincia di Avellino e agli studenti universitari ivi residenti.

Sono previsti: due premi per la sezione scuole dell’infanzia, di cui uno per il miglior elaborato individuale e un altro per il miglior elaborato di gruppo classe; due premi per la sezione scuole primarie, di cui uno per il miglior elaborato individuale e un altro per il miglior elaborato di gruppo classe, due premi per la sezione scuole secondarie di primo grado, di cui uno per il miglior elaborato individuale e un altro per il miglior elaborato di gruppo classe, due premi per la sezione istituti di istruzione secondaria di secondo grado, di cui uno per il miglior elaborato individuale e un altro per il miglior elaborato di gruppo classe, un premio speciale per uno studente universitario.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. Tutti gli elaborati saranno valutati da una Commissione, formata da tre componenti, nominata dal Consiglio Direttivo del Circolo.

La VI Edizione del Premio “ Prof. Mario Piantedosi” ha il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Avellino, della Provincia di Avellino, della Comunità Montana del Partenio-V.L., del Comune di Pietrastornina. della Fondazione ITS Accademy A. Bruno, dell’ACLI Avellino. L’ACI Campania, la Fondazione Geronimo Stilton, la CST UIL Avellino-Benevento, oltre al patrocinio contribuiranno ai premi, e Petrabraia S.R.L. metterà a disposizione il premio

speciale in denaro per uno studente universitario.

Presenza fissa in questo percorso, quella di Geronimo Stilton accompagnato dalla “sua mamma” Elisabetta Dami che donerà anche delle copie dell'ultimo libro, Il piccolo libro contro il bullismo.

Inoltre è disponibile gratuitamente il materiale didattico utile allo sviluppo del tema proposto al link: https://www.ascuolacongeronimostilton.it/news/il-piccolo-libro-contro-il-bullismo con le attività legate al tema, dal titolo Stop bullismo. Facciamo squadra!