Csv Irpinia-Sannio: "Il futuro si costruisce soltanto insieme"

Il futuro si costruisce soltanto insieme. Incontri territoriali verso l'assemblea elettiva degli organi sociali. In campo il Csv "Irpinia-Sannio". Domani 29 gennaio alle 17.00 nella sala conferenze del palazzetto dello sport di Cardito, nel piano di zona ad Ariano Irpino l'incontro sul tema: "Identità, territori e dono. Il volontariato che unisce Irpinia e Sannio.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare il processo di rinnovo degli organi associativi attraverso un dialogo aperto e partecipato con le organizzazioni di volontariato, gli enti del terzo settore e i volontari dei territori.
Un percorso condiviso per raccogliere idee, bisogni e proposte utili a definire le priorità del nuovo mandato, rafforzando il ruolo del volontariato come motore di coesione sociale e sviluppo delle comunità locali.
L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto sui valori fondanti del volontariato, sul legame con i territori e sul significato del dono come elemento centrale dell’impegno civico.
Il Csv Irpinia Sannio Cesvolab invita tutte le realtà del terzo settore e i cittadini interessati a partecipare attivamente, contribuendo a costruire insieme il futuro del volontariato locale.
ll Csv si ispira ai principi di solidarietà e partecipazione democratica ed offre alle associazioni operanti sul territorio irpino i seguenti servizi:
Sostegno alle associazioni negli ambiti di reperimento fondi, della progettazione e della gestione dell’organizzazione.
Qualificazione delle associazioni nella formazione dei volontari, nel lavoro di rete, nella partecipazione alla definizione delle politiche sociali, nello sviluppo di attività innovative e nel perseguire il miglioramento della qualità.
Promozione del volontariato attraverso un lavoro continuo di educazione alla solidarietà e alla cittadinanza attiva, di valorizzazione del ruolo del volontariato e di ricerca di volontari.