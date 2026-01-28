Aiello non dimentica: "Onore ai nostri eroi della memoria"

In occasione della giornata della memoria, anche Aiello del Sabato ha preso parte a un momento di profonda commozione e giustizia storica presso la prefettura di Avellino.
Alla presenza del sindaco Sebastiano Gaeta è stata conferita la medaglia d’onore al concittadino Antonio Maurizio.
Catturato l'8 settembre del 1943, Antonio Maurizio conobbe l’orrore della prigionia negli Stalag III A di Brandeburgo, pagando un prezzo altissimo per la libertà e opponendo un coraggioso rifiuto al nazifascismo.
Un gesto solenne che rinnova il valore della memoria: non solo un dovere verso il passato, ma un impegno concreto verso il futuro.