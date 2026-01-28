Aiello non dimentica: "Onore ai nostri eroi della memoria"

Conferita la medaglia d'nore al concittadino Antonio Maurizio

aiello non dimentica onore ai nostri eroi della memoria

Per non dimenticare

Aiello del Sabato.  

In occasione della giornata della memoria, anche Aiello del Sabato ha preso parte a un momento di profonda commozione e giustizia storica presso la prefettura di Avellino.

Alla presenza del sindaco Sebastiano Gaeta è  stata conferita la medaglia d’onore al concittadino Antonio Maurizio.

Catturato l'8 settembre del 1943, Antonio Maurizio conobbe l’orrore della prigionia negli Stalag III A di Brandeburgo, pagando un prezzo altissimo per la libertà e opponendo un coraggioso rifiuto al nazifascismo.

Un gesto solenne che rinnova il valore della memoria: non solo un dovere verso il passato, ma un impegno concreto verso il futuro.

