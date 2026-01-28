Tufo, liti condominiali continue: interviene la polizia per sedare gli animi Al centro dell'ennesimo litigio la documentazione relativa ad un passo carrabile: sarebbe falsa

di Paola Iandolo

Continuano le liti tra alcuni condomini e i titolari delle attività commerciali della zona. Episodi che si sono verificati a Tufo. Dopo i paletti utilizzati per delimitare l'area dagli spazi adiacenti ad un distributore di benzina e rimossi arbitrariamente, questa volta oggetto della diatriba è stata l'autorizzazione rilasciata per il passo carrabile. La concessione è al vaglio degli inquirenti. Da una prima analisi risulterebbe falsa, ma sono in corso ulteriori verifiche da parte delle forze dell'ordine, massiciamente intervenute ieri pomeriggio, dopo l'ennesima contestazione che vede come protagoniste sempre le stesse persone. Qualora dovessero emergere delle irregolarità nella documentazione sequestrata per il passo carrabile si potrebbe ipotizzare il reato di falso.

Ricordiamo che solo a dicembre il tribunale di Avellino si è pronunciato su un altro episodio.

