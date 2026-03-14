Entella-Avellino, i convocati: infortunio per Reale, Pandolfi ancora out

Quanto già presentato da Davide Ballardini alla vigilia di Virtus Entella-Avellino è stato certificato dal club nella nota ufficiale relativa ai convocati. Filippo Reale ha rimediato la lesione muscolare al muscolo soleo di sinistra: esami strumentali per il difensore dell'Avellino dopo un fastidio accusato in allenamento. Luca Pandolfi resta out: recupero dalla lesione di basso grado al retto femorale di sinistra. Cosimo Patierno sconterà il turno di squalifica a causa del quinto giallo in campionato rimediato contro il Padova. Sempre ai box Andrea Favilli per l'edema osseo al calcagno sinistro.
I calciatori a disposizione
1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 6 Palmiero, 7 Tutino, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci, 16 Kumi, 18 Sgarbi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 29 Cancellotti, 27 Le Borgne, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne.