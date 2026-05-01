Montemarano, 34enne grave in rianimazione: veglia di preghiera per Assuntino Questa sera alle 21 si prega perchè il 34enne torni presto a casa

Resta ricoverato in gravissime condizioni Assuntino il 34enne di Montemarano, rimasto vittima di un incidente agricolo lo scorso mercoledì. Apprensione in paese per le condizioni giudicate da subito molto serie dai sanitari, che gli hanno prestato soccorso. Il giovane è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giuseppe Moscati, e viene tenuto sotto stretta osservazione dai sanitari.

L'incidente nei campi

L'incidente è avvento nei campi dell'Irpinia. Il giovane era rimasto intrappolato con le gambe nella motozappa, che stava utilizzando.

I soccorsi

E` stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare l'uomo e affdarlo ai sanitari del 118. Il 34enne è stato trasportato in somma urgenza con elisoccorso, all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Intanto in paese una incredibile cordata di solidarietà e vicinanza si è attivata.

Stasera la veglia di preghiera

"Questa sera 1 maggio, ore 21.00, la Parrocchia di Santa Maria Assunta organizza una veglia di preghiera con Adorazione Eucaristica per pregare per il nostro amico Assuntino nella Chiesa dell' Immacolata". Questo l'annuncio sui social, con cui tutta la comunità è invitata a ritrovarsi per pregare.