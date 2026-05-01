Santo Stefano del Sole: il consiglio comunale rende omaggio a Michele Langastro Un minuto di silenzio in onore di colui che, per decenni, ha seduto tra i banchi dell'assise

Il consiglio comunale di Santo Stefano del Sole ha reso omaggio alla memoria di Michele Langastro, osservando un minuto di silenzio in onore di colui che, per decenni, ha seduto tra i banchi dell'assise cittadina con grande spirito di sacrificio e abnegazione.

Il sindaco Gerardo Santoli ha espresso un commosso ricordo, sottolineando le doti umane e politiche dello scomparso:

?"Michele non portava rancore verso nessuno dei suoi avversari. Quando perdeva, un attimo dopo era già pronto a fare la sua parte a fianco del vincitore. Aveva un profondo rispetto delle istituzioni: questa è la migliore lezione che Michele ci ha lasciato."

Il gesto del consiglio e le parole commosse del primo cittadino celebrano una figura importante del panorama locale, capace di distinguersi per la lealtà e lo spirito di collaborazione, mettendo sempre il bene comune al di sopra delle contese elettorali.