Primo maggio: Montefredane celebra Mirella Roca, grande esempio di laboriosità Conferita la stella al merito del lavoro con una preziosa nomina

In occasione della festa dei lavoratori del 1° maggio, la comunità di Montefredane ha vissuto una giornata di grande orgoglio istituzionale e umano.

Nel prestigioso teatro di corte del palazzo Reale di Napoli, la concittadina Mirella Roca ha ricevuto la Stella al merito del lavoro con la nomina a "Maestro del lavoro", prestigiosa onorificenza conferita dal presidente della repubblica Sergio Mattarella, alla presenza del prefetto di Napoli, Michele di Bari.

A rappresentare il comune di Montefredane e l’intera cittadinanza è stato il sindaco Ciro Aquino, che ha accompagnato la signora Roca in questo importante momento di riconoscimento pubblico per il suo percorso professionale e umano.

Il conferimento della stella al merito del lavoro premia la lunga e qualificata esperienza maturata da Mirella Roca presso nella lavanderia americana, distinguendosi negli anni per dedizione, professionalità, competenza e spirito di sacrificio.

Un riconoscimento che assume anche un forte valore simbolico, celebrando il lavoro come fondamento della dignità della persona e motore di crescita civile e sociale.

"È stata una giornata di intensa emozione e di profondo orgoglio - dichiara il sindaco Ciro Aquino - perché questo prestigioso riconoscimento non appartiene soltanto a Mirella Roca e alla sua famiglia, ma rappresenta l’intera comunità di Montefredane, una terra fatta di persone laboriose, serie e capaci di distinguersi con impegno e responsabilità.

La sua nomina a maestro del lavoro è esempio positivo per le nuove generazioni e testimonianza concreta di quanto il lavoro svolto con passione possa diventare motivo di orgoglio collettivo".

L’amministrazione comunale esprime le più sincere congratulazioni a Mirella Roca per il traguardo raggiunto, rivolgendo un sentito ringraziamento anche al marito Enzo Luciano e alla famiglia, che con affetto e sostegno hanno accompagnato questo importante percorso professionale e umano.

La giornata del 1° maggio assume così, per Montefredane, un significato ancora più profondo: celebrare il valore del lavoro e rendere omaggio a chi, attraverso il proprio impegno quotidiano, contribuisce alla crescita sociale, economica e morale del Paese.