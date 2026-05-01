LIVE | Empoli-Avellino: le formazioni ufficiali La sfida valida per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie B

Il match Empoli-Avellino

0' - Avellino con l'ormai classico 4-3-1-2. Tutto confermato tra difesa e centrocampo in virtù di assenze e assetti definiti lungo le settimane. La novità è in attacco con Patierno e Biasci e con Russo in panchina. Cambio modulo per l'Empoli: 3-5-2 con il ritorno di Romagnoli in difesa, dentro Ceesay e Haas sulla linea del centrocampo. In attacco ci sono Stiven Shpendi e Nasti.

Il tabellino

Serie B

Trentasettesima Giornata

Empoli-Avellino

Empoli (3-5-2): Fulignati; Guarino, Romagnoli, Lovato; Candela, Magnino, Yepes, Haas, Ceesay; Shpendi, Nasti. All. Caserta. A disp. Perisan, Curto, Obaretin, Degli Innocenti, Elia, Ilie, Fila, Ghion, Moruzzi, Saporiti, Popov, Bianchi

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Izzo, Enrici, Fontanarosa; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Patierno, Biasci. All. Ballardini. A disp. Sassi, Missori, Tutino, Pandolfi, Russo, D'Andrea, Kumi, Sgarbi, Armellino, Le Borgne, Fontanarosa, Insigne, Favilli

Arbitro: La Penna

Assistenti: Barone e Luciani

Quarto ufficiale: Di Marco

VAR e AVAR: Piccinini e Sozza