Ramondino: "Atteggiamento e partecipazione al top verso le gare ufficiali" L'irpino è l'head coach dell'Italbasket per l'assenza del ct Banchi a causa di motivi familiari

Due su due per l'Italbasket nelle amichevoli prima delle due gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027 contro l'Islanda e la Lituania, in programma rispettivamente il 2 e il 5 luglio. Vittorie sulla Croazia prima, sulla Slovenia poi per gli azzurri guidati dall'head coach Marco Ramondino. Il tecnico irpino, assistant in Nazionale, sta ricoprendo il ruolo di capo allenatore per l'indisponibilità del ct Luca Banchi per motivi familiari. Lo staff è composto dagli assistenti Adriano Vertemati, Iacopo Squarcina, Riccardo Fois, vincitore dell’anello NBA con i New York Knicks, Adam Filippi, players development di fama internazionale, e Filippo Messina, data and players development quest’anno nello staff dell’Università di Duke. Il preparatore fisico è Matteo Panichi, coadiuvato da Fabrizio Santolamazza.

"Ora vanno limitati gli alti e i bassi"

"Un’altra partita dura che aiuta a prepararci al livello di competizione che ci aspetta in Islanda e a Bologna. - ha spiegato Ramondino dopo la vittoria sulla Slovenia ai canali ufficiali della Federbasket - L’aspetto positivo stasera è stato l’atteggiamento e la partecipazione. Durante la partita, anche oggi, ci sono stati alti e bassi e dovremo sfruttare questi ultimi giorni di allenamenti per limitare il più possibile questi momenti".