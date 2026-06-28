Ecco quando è in programma il Meeting di Atletica "Trofeo Città di Avellino" Tutto ormai pronto per la trentanovesima edizione al Campo Scuola Coni

Mercoledì 8 luglio si terrà il trentanovesimo Meeting Internazionale di Atletica "Trofeo Città di Avellino" al Campo Scuola Coni di via Tagliamento con la partecipazione delle categorie Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Master e Seniores nell'evento organizzato dal delegato Coni provinciale Giuseppe Saviano.

Iscrizioni entro le ore 12 del 6 luglio

"Ogni società potrà prendere parte al meeting con un numero illimitato di atleti. - si legge nel regolamento pubblicato sul sito ufficiale della FIDAL (Federazione Italiana Di Atletica Leggera) - Ogni atleta, nel corso della manifestazione, potrà prendere parte ad una sola gara. Le iscrizioni vanno inoltrate entro le ore 12.00 del giorno 6 luglio 2026 indicando il migliore risultato degli anni agonistici 2025 e 2026, il codice di società e il recapito telefonico. Le iscrizioni si dovranno effettuare online, obbligatoriamente e sempre entro il giorno 6 luglio".