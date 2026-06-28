Avellino: due conferme, la prospettiva per altre pedine Ultimi giorni prima del via ufficiale della sessione estiva di calciomercato

Quanto certificato nella conferenza stampa di presentazione di Alessandro Nesta ha preso forma passo dopo passo lungo il mese di giugno. Sarà estensione contrattuale per Patrick Enrici e Raffaele Russo in casa Avellino. Il difensore è legato al club irpino fino al 2027 e sarà prolungamento fino al 2029. Russo, che diventerà calciatore bandiera nella nuova lista in virtù degli anni vissuti in biancoverde, firmerà un contratto con scadenza 2030 dopo quello fino al 2028 siglato dodici mesi fa.

Scadenza 2027 con Iannarilli e Cancellotti

Nell'elenco dei tesserati ci sono altri quattro calciatori legati per un solo anno con i lupi: Antony Iannarilli, Tommaso Cancellotti, Andrea Favilli e Roberto Insigne. Posizioni diverse perché l'estremo difensore e il terzino destro risultano centrali nel futuro progetto tecnico, Favilli punterà a trovare equilibrio e minuti in un restyling offensivo con Insigne destinato all'uscita nella sessione estiva. Iannarilli, protagonista nella promozione in Serie B, titolare fino ad ottobre e poi da rilancio completo nel finale di stagione dalla gara di stagione regolare con il Catanzaro in cui è andato a segno di testa per il pari, comporrà la coppia di portieri con Jacopo Sassi nel ritiro di Rivisondoli verso la prossima stagione. Prospettiva del rinnovo per il laziale e per Cancellotti, anche se si è registrata distanza nelle scorse settimane tra l'offerta del club e la richiesta dell'entourage.