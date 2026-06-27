Primo corso di educazione stradale in alta Irpinia: bambini protagonisti Iniziativa promossa dalla Pro Loco Alta Irpinia di Sant'Angelo dei Lombardi

Si è tenuto nella scuola per l'infanzia dedicata al Santo dei bambini e ragazzi "San Giovanni Bosco" di Sant'Angelo dei Lombardi, il primo corso di educazione stradale riservato ai bambini iscritti e frequentanti questa storica "Scuola materna", presente a Sant'Angelo già dagli anni '60 del secolo scorso, voluta e curata dalle Suore Oblate di Gesù e Maria.

Con questa scuola e altri istituti scolastici la pro loco intrattiene un rapporto di partenariato e di collaborazione.

La pro loco nel contesto delle iniziative promosse nel mondo giovanile e dell'infanzia, per favorire strumenti di inclusione, di cittadinanza attiva, ha organizzato, di concerto con la direttrice della scuola Michelina Fasano un appuntamento educativo e formativo rivolto, ai bambini,

Seguiranno altri incontri con l'inizio del nuovo scolastico e con altri bambini che frequenteranno campus e iniziative durante tutto l'anno. Sono già in programma una serie di appuntamenti estivi che si terranno nel Centro Storico.

In apertura della giornata ci sono stati i saluti di benvenuto della Direttrice Michelina Fasano, il saluto del Presidente della Pro Loco Tony Lucido, che ha spiegato il senso ed il valore dell'azione educativa proposta.

La prima parte della mattinata ha visto concretizzare un momento formativo di "educazione stradale", con una fase teorica, con video ed animazione per bambini, poi quella pratica. Azione teorica brillantemente svolta dagli istruttori Giulio Sesa e dall'instancabile Anna Nardone

Anna Nardone è presidente dell'Associazione Vittime della Strada, perse un figlio di 4 anni, a causa di un incidente stradale, sulla scorta di questo grande dolore, ha scelto di dedicare la sua esistenza all'educazione stradale per promuovere, in tutta Italia, sicurezza tra le giovanissime generazioni.

Recentemente il Presidente della Repubblica Mattarella, apprezzando l'impegno e la passione di Anna ha voluto nominarla "Cavaliere della Repubblica ".

La formazione teorica, propedeutica alla parte pratica, è partita con la conoscenza della segnaletica stradale, del semaforo, dei segnali di pericolo, di attenzione, di attraversamento stradale e strisce pedonali, l'uso del casco.

Successivamente, nello spazioso salone interno, si è passati all'utilizzo di piccoli go-kart elettrici e a pedali, il monopattino, tra semafori e strisce pedonali sempre assistiti dagli istruttori. La Pro Loco Alta Irpinia di Sant'Angelo dei Lombardi, con la condivisione della direttrice Fasano e con invito rivolto anche al Sindaco, cosciente della necessità di avviare sin dalla tenera età, la consapevolezza dell'educazione stradale per costruire, nelle giovani generazioni, sempre più sicurezza e controllo, hanno promosso questa iniziativa, altamente meritoria, che concorre alla sempre più necessaria conoscenza dei pericoli, nel relazionarsi dei giovani con il mondo e il territorio che li circonda.

Hanno assicurato la loro presenza alla iniziativa e promuovere, tra i giovanissimi la consapevolezza della sicurezza e della presenza delle istituzioni, la Polizia Municipale con Pasquale Balestrieri e Vincenza Vallario, Ramona Del Priore della Pro Loco e Presidente della Impresa Sociale "Carmasius", per lo staff della Pro Loco, c'erano per dare il loro contributo ed impegno Luigi Nicolais e la volontaria del Servizio Civile Rebecca Caputo. Sono intervenuti anche alcuni genitori.

Per tutta la mattinata hanno assicurato assistenza le brave insegnanti, con le assisteni. La Direttrice Fasano, Suor Tecla e Suor Laura, hanno apprezzato e condiviso l'iniziativa, che ha dato il giusto valore alla necessità della crescita della cultura della consapevolezza anche tra i più piccoli, dell'affascinante mondo che li circonda, tra rischi e pericoli. La Direttrice ha fatto anche riferimento al rapporto di partenariato con le associazioni presenti sul territorio, in particolare con la Pro Loco, molto proficuo e attivo da anni.

Poi c'è stato l'intervento di Tony Lucido, ha ringraziato anche l'istruttore Giulio Sesa e Anna Nardone, per l'impegno e la passione messa in campo, generoso impegno per la formazione nella sicurezza dei bambini. Sesa Giulio, nella vita lavorativa è un militare dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Compagnia CC di Montella, noto per la disponibilità, la passione e la generosità; ovunque gode di stima.

Il presidente Lucido, ha espresso apprezzamento per l'ottima gestione della Scuola per l'Infanzia "San Giovanni Bosco" guidata con spirito cristiano dell'accoglienza e dell'attenzione verso tutti, dove al centro resta sempre il primario obiettivo della formazione e la crescita dei bambini, cittadini del mondo con radici nella loro terra!

Espressioni di ringraziamento per la presenza alla Polizia Municipale che ha collaborato dando indicazioni sulle condizioni di sicurezza, l'utilizzo del casco,le cinture di sicurezza in auto, dal rispetto del codice della strada, con l'invito a stimolare nei genitori e familiari un comportamento sempre rispettoso delle regole di sicurezza.

Da parte degli istruttori sono state consegnate ai bambini "la Patente del buon automobilista e ciclista", mentre la Pro Loco ha rilasciato dei belli attestati di partecipazione a tutti i bambini che poi orgogliosamente hanno portato a casa da far incorniciare.

In ogni caso è da registrare il successo della iniziativa con giudizi positivi sia da parte delle insegnanti, della Direttrice ed anche dei familiari presenti. I bambini, ormai "neopatentati" sono tornati a casa ed hanno raccontato la loro interessante giornata.

Nessun bambino è stato lasciato indietro, a tutti, in ogni condizione è stata data attenzione e partecipazione. Tutti i bambini sono stati coinvolti ed accompagnati alla partecipazione ed alla condivisione di questo entusiasmante evento altamente formativo, per costruire la coscienza della ricerca della condizione di sicurezza.

La Pro Loco ringrazia i bambini, le loro famiglie, la Scuola Materna, la Direttrice, le insegnanti, "le maestre" Loredana D'Adamo, Gelsomina Ceres e Paola Cona. Le ragazze come assistenti: Annamaria Donatiello e Carmen Competiello, la Polizia Municipale, i collaboratori della Pro Loco e soprattutto l'istruttore Giulio Sesa, militare dell'Arma dei Carabinieri, senza sosta generosamente si prodiga per l'educazione stradale e Anna Nardone, che proprio in questa giornata che la Chiesa celebra San Giovanni, si è impegnata con passione e con cuore pervasa da emozioni, anche in ricordo del suo piccolo bimbo Giovanni, volato in cielo, a seguito di incidente stradale. Gli istruttori in questa bella giornata formativa, hanno offerto umanità, valori della solidarietà e di attenzione verso i piccoli, i più deboli, per diffondere la cultura della sicurezza.