Rotary Club Avellino: passaggio del collare ad Avellino Nel segno del servizio e dell’impatto duraturo con il presidente Alfredo Di Dio

Si è svolta nella serata di ieri, 25 giugno, presso l’Hotel de la Ville di Avellino, la tradizionale Cerimonia del Passaggio del Collare del Rotary Club Avellino, appuntamento che segna il passaggio della guida del Club e l’avvio del nuovo anno rotariano.

Il presidente uscente Alberto De Matteis ha consegnato il collare al nuovo Presidente Alfredo Di Dio, che guiderà il Club nell’anno rotariano 2026-2027, alla presenza dei soci, delle autorità rotariane, civili e religiose e di numerosi ospiti.

Il passaggio del collare rappresenta uno dei momenti più significativi della vita di un Club Rotary: un gesto simbolico che testimonia la continuità dell’impegno, il senso di responsabilità e la condivisione dei valori che da oltre centoventi anni ispirano l’azione del Rotary International. Attraverso il servizio, l’amicizia, l’integrità, la diversità e la leadership, il Rotary promuove iniziative volte a migliorare la qualità della vita delle comunità, affrontando con spirito concreto le sfide sociali, culturali e umanitarie del nostro tempo.

Nel suo discorso di insediamento, il Presidente Alfredo Di Dio ha ribadito la volontà di proseguire e rafforzare il percorso di servizio che da sempre contraddistingue il Rotary Club Avellino, valorizzando il patrimonio di competenze dei soci e la collaborazione con le istituzioni, il mondo dell’associazionismo e le realtà del territorio.

Un impegno ispirato al messaggio del Rotary International per l’anno 2026-2027, “Creiamo un impatto duraturo”, che invita tutti i rotariani a realizzare progetti capaci di produrre benefici concreti, sostenibili e destinati a lasciare un segno nel tempo.

Classe 1970, Alfredo Di Dio è amministratore di una storica azienda di famiglia operante nelle sedi di Avellino e Benevento. Laureato in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, è geologo, gemmologo e consulente tecnico del Tribunale di Avellino, con una consolidata esperienza nel settore della gioielleria, della gemmologia e del marketing d’impresa.

Nel corso della sua carriera ha approfondito gli studi in marketing internazionale, psicologia positiva, coaching strategico, leadership e comunicazione, integrando competenze manageriali con una particolare attenzione allo sviluppo delle persone e delle organizzazioni.

Socio del Rotary Club Avellino dal 2010, nel 2024 è stato insignito della Paul Harris Fellow della Fondazione Rotary International per il progetto Positive Rotary, dedicato alla prevenzione del disagio giovanile nelle scuole attraverso gli strumenti della psicologia positiva. Dal 1° luglio 2026 assume la Presidenza del Rotary Club Avellino per l’anno rotariano 2026-2027.

Il Rotary Club Avellino si appresta così ad affrontare il nuovo anno con entusiasmo, responsabilità e spirito di servizio, confermando la propria volontà di essere un punto di riferimento per il territorio.

Come da consolidata tradizione del Club, è già in programma un ricco calendario di iniziative dedicate alla solidarietà, alla cultura, alla tutela della salute, alle giovani generazioni, all’ambiente e alla valorizzazione del patrimonio locale, con numerosi progetti pensati a sostegno della città di Avellino e della sua comunità.

Ad affiancarlo saranno il Vice Presidente Florindo D’Onofrio, il Past President Alberto De Matteis, il Segretario Alba Francesca Battista, il Segretario Esecutivo Pasquale Mone, il Tesoriere Fabio Amatucci, il Prefetto Valerio Freda, i Consiglieri Paola De Vito, Annarita De Vitto, Antonio Napolitano, Pasquale Nunziata e Riccardo Tizzano.

Completano la squadra dei dirigenti del Club Patrizio Ciasullo (Facilitatore dell’Apprendimento), Nicola Battista (Commissione Effettivo), Michela Matarazzo (Commissione Immagine), Giancarlo Calise (Commissione Fondazione Rotary), Gabriele Acocella (Commissione Progetti), Luigi Iandolo (Commissione Amministrazione), Malvina Mennillo (Delegata Rotaract), Viviana Cerullo (Delegata Interact) e Renato Tizzano (Delegato Punto Rotary).

Nel solco della più autentica tradizione rotariana, il Club continuerà a mettere a disposizione della collettività competenze professionali, relazioni e capacità progettuali, nella convinzione che il servizio rappresenti il modo più efficace per contribuire alla crescita della comunità e per creare un impatto duraturo.