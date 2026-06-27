Inps in Irpinia: Taurasi esulta per l'inaugurazione della nuova sede Martedì 30 giugno il taglio del nastro

Martedì 30 giugno sarà inaugurato il nuovo punto Inps di Taurasi, in via San Rocco, una struttura destinata a diventare un riferimento per il comprensorio e a garantire un accesso più semplice e immediato ai servizi dell’Istituto.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento della presenza dell’Inps sul territorio nazionale, con l’obiettivo di offrire risposte sempre più rapide ed efficaci alle esigenze di cittadini, pensionati, lavoratori e imprese.

La cerimonia inaugurale avrà inizio alle ore 10 presso la nuova sede di via San Rocco con i saluti istituzionali del sindaco di Taurasi, Antonio Tranfaglia e il taglio del nastro da parte di Mariagrazia Sampietro, direttrice centrale organizzazione nazionale dell’Inps. Seguirà la benedizione dei locali da parte del parroco Don Alfonso Moriano.

Al termine del momento inaugurale, autorità e ospiti si trasferiranno presso il Castello Marchionale di Taurasi, dove si svolgerà il convegno dedicato ai temi della previdenza, dell’innovazione nei servizi pubblici e della presenza dell’Inps nelle aree interne.

Sono previsti gli interventi di Carlo Colarusso, già presidente del Comitato regionale INPS Campania; di Raffaele Tangredi Presidente Comitato Provinciale, di Pierluigi Violante, direttore della sede INPS di Avellino; del professor Giuseppe Acocella, magnifico rettore dell’Università Giustino Fortunato di Benevento; e di Vincenzo Tedesco, direttore regionale INPS Campania.

Le conclusioni saranno affidate, alle ore 13, a Mariagrazia Sampietro, direttrice centrale Organizzazione Nazionale dell’Inps. A moderare i lavori sarà la giornalista Fabiana Zollo.

All’evento parteciperanno rappresentanti dell’organizzazione Inps, amministratori locali e numerosi sindaci dei comuni del comprensorio, a testimonianza dell’importanza che il nuovo presidio rivestirà per l’intero territorio.

L’apertura del nuovo Punto Inps rappresenta un passo significativo nel percorso di avvicinamento dei servizi ai cittadini, rafforzando la presenza dell’Istituto nelle aree interne e offrendo un nuovo punto di riferimento per le esigenze previdenziali e assistenziali del territorio.